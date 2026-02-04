Travis Japan・中村海人らフジ『プロフェッショナル』ゲスト出演決定 “アクション俳優”役に「初めての殺陣を練習しました！」【コメントあり】
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の第5話（5日放送）に石黒賢、中村海人（Travis Japan）、入江甚儀がゲスト出演することが発表された。
【写真】苺のタイムマシーンで登場、トラジャ・ライブの模様
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
今回の深山リサーチに持ち込まれた保険調査の案件は、“ムービー保険”。事故やスキャンダルで映画が中止に追い込まれた場合に、その段階まで制作費として使用された金額を補償する保険だ。
「実体もなく忍び寄る、闇の守護神。伝説のスパイが世界を守る」。大人気アクション超大作の『TOKYO SHADOWS』が劇場版を制作することが決定。しかしその映画制作を阻止しようとする脅迫状が届いた。今回天音（玉木宏）と凛（岡崎紗絵）に下ったミッションは、その脅迫状の“送り主”を探る潜入捜査依頼。そして映画の撮影現場で起きた不審な事故。容疑者は一体誰なのか。
石黒が演じるのは、これまで数々のアクション映画の主演を務め、座長も務めてきた大御所アクション俳優・深津慎介（ふかつ・しんすけ）役。「TOKYO SHADOWS」では主人公のサイゾウ役を演じていたが、劇場版の撮影に際して主役の座を人気若手アクション俳優に奪われ、サポート役に徹することに。共演者である主役の鈴木海斗に対して、日々の立ち回り稽古では、厳しく接することも。その一方で、深津は海斗へのある深い思いを抱えていた。
中村が演じるのは、映画化が決まった劇場版『TOKYO SHADOWS』で、晴れて主演を務める人気アクション俳優・鈴木海斗（すずき・かいと）役。大先輩である深津に尊敬の念を抱きつつ、これまで実直にアクション俳優として実力を伸ばしてきた。しかし、最新作の撮影中に、何者かの仕業による大事故に巻き込まれ、俳優生命に関わる重体に陥ることに…。事故直後、海斗は犯人に関わるある“ハンドサイン”を残していた。
入江が演じるのは、撮影現場に出入りする芸能事務所マネージャー・吉原誠（よしわら・まこと）役。マネージャーとして、現場の制作関係者や助監督にも売り込みを欠かさず、熱心な営業活動を惜しまない。深津慎介と鈴木海斗とは旧知の間柄でもある。そんな吉原は、事後現場調査に訪れた佐久間凌（さくま・りょう／渡部篤郎）に、撮影前日に目撃した“とある秘密”を打ち明ける。
■キャストコメント
◆石黒 賢
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「今回はアクション映画の大スター俳優という設定で、殺陣のシーンの稽古を何度もやらせて頂きました。中村海人くんとの立ち回りのシーンは見どころ満載です」
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
「見やすい内容であり、また犯人探しの妙味も盛り込まれたエンターテインメント作品となっております。どうかお楽しみ下さい」
◆中村海人（Travis Japan）
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「今回映像作品で初めての殺陣を練習しました！役作りとしては、二刀流のアクションが初めてだったので練習風景を動画で撮らせてもらったり、アクション指導の方からお手本動画を送ってもらったり、家に刀を持ち帰ったりして練習を重ねました」
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
「本作をご覧の皆さん、鈴木海斗役を演じさせていただきます中村海人です。
石黒賢さんと共に悪の組織に立ち向かう忍びの役を演じました。取り巻く人の波に負けないように演じましたので皆さん是非ご覧下さい！」
◆入江甚儀
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします―
「本作は、撮影現場の裏側で起きた事故がメーンテーマとなっています。その中で、自分がいかに現場を客観的に捉え、役として活かせるかが試される回だと感じました。吉原がなぜここまで“あること”に固執するのかを、守下監督と相談しながら丁寧に落とし込んでいきました。持ち込んだアイデアが自然と一致していたことも、とてもうれしく印象に残っています」
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
「本格的なアクションや、保険調査員によって紐解かれていく複雑な人間関係など、見どころ満載の回です。さらに、映像制作の裏側そのものを描くというメタ的な構造も楽しんでいただけると思います。ぜひご期待ください！」
