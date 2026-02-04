「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が4日までに自身のインスタグラムを更新。長男の6歳の誕生日の様子を公開した。

「取った資格と毎日の息子のご飯」とつづり、「発酵食品マイスター」と「発酵食健康アドバイザー」の資格合格認定証と、ピーマンの肉詰め、黒豆納豆、えのきの中華スープなど栄養バランス抜群で品数豊富な食卓の写真を投稿。

「息子の6歳の誕生日までに何か勉強したいなぁと思って息子が寝ては教科書を読みながら 発酵食品マイスターと発酵食健康アドバイザーの資格を取りました」と明かした。

「息子が風邪を引くと早産だからかはわからないけど42度の高熱になったり肺炎手前になることが多々あって。」と明かし、「お料理は元々大得意なのでもう少し知識を増やしてメニューに取り入れたくて取得しました」と資格取得を目指した理由をつづった。

「そのおかげで？なのか調べてみたら去年の6月から一度も風邪も引くことなく健康で過ごせてます」と報告。「いつかお料理配信したりお料理に携わることもしたいな〜」と夢をつづった。

瀬戸は2017年12月に斉藤被告と結婚。2019年11月に長男を出産している。