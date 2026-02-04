ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、世界唯一のリアルタイム音楽チャート・韓国のハンター・チャートで2冠を達成した。

同チャートは1日、1月の月間チャートを発表。アルバム部門とソーシャル部門で、高得点を獲得し、1万9436・28点のワールド指数を得た。

韓国メディアのスポーツ京郷は4日「ENHYPENは、1月第3週の週間ワールドチャートでも1位となり、世界的な人気を証明したことがある」と報じた。

7枚目のミニアルバム「THE SIN：VANISH」は、1月の月間アルバム指数で253万4630・80点、1月の月間販売枚数で210万4688枚を記録した。このアルバムは、1月第3週の週間アルバムチャートでも首位だった。

ハンター・チャートの1月月間チャート集計期間は、1月1日から同31日までの1カ月間。ワールドチャートは、アルバム、音源、認証、SNS、メディアなど、K−POPアーティストのグローバルデータをもとに集計、発表される。アルバムチャートの順位は、全世界のアルバム販売量をもとにしたアルバム指数を基準に発表される。