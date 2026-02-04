スバールバル諸島で母親と共に狩猟に出かけたホッキョクグマの子がカメラを見つめる/Nima Sarikhani/Wildlife Photographer of the Year

（CNN）電線を背景にまばゆいばかりに輝くフラミンゴの群れ、クラゲにつかまって移動する抜け目のないカニ、母親の腕の中で安心しきった幼いナマケモノ――。そんな野生生物の姿を捉えた写真が今年の野生生物写真家コンテストのピープルズ・チョイス・アワードの最終候補作品に選ばれた。

ロンドン自然史博物館は、写真、野生生物、自然保護、科学の専門家からなる国際的な審査員団と協力し、113カ国から寄せられた6万636点の応募作品の中から24点を選出した。

主催者は声明を出し、総合優勝者が一般投票で選出されると述べた。

「魅力的な行動を捉えたものから、力強いストーリーを発信しているものまで、今年の選考作品は極めて優れている」と、自然史博物館のダグラス・ガー館長は語った。

今年の作品群には、母親を真似（まね）るオポッサムや、初飛行の準備をする若いチョウゲンボウの写真に加え、人間が地球に与える影響について、より大きな問いを投げかける写真も含まれている。

ある写真家はウガンダを訪れ、大量の罠（わな）が山のように積み上がった衝撃的な写真を撮影した。これらの罠は野生動物を捕獲するために使われ、国のレンジャーによって押収された。

別の写真では、密猟者に親を殺されたセンザンコウが、南アフリカの保護センターで毛布にくるまれて慰められている。

投票は現在、オンラインと自然史博物館で受け付けている。最優秀賞と次点4作品は、3月25日に発表される予定。