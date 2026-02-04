二宮和也、芸能生活30周年を回顧 嵐のコンサートへの意気込みも「いろんな人たちをごきげんに」
【モデルプレス＝2026/02/04】嵐の二宮和也が4日、都内にて行われた「こだわり酒場」新CM発表会に出席。今年の抱負を語る場面があった。
【写真】国民的アイドル、酒場の大将役で渾身の“ドヤ顔”披露
二宮は、新CMと同様のハチマキと前掛けを身に着けた大将スタイルで、のれんをくぐって登場。おすすめの飲み方として「タンブラーをキンキンに冷やして作っていただきたい」といい、「お酒はこだわったらよりおいしく感じると思います」と勧めた。作り方のこだわりとしては「炭酸が抜けないように、ゆっくりかき混ぜるのがポイントです。本社からレクチャーを受けてるので（笑）、私の使命でもあります」とユーモアを交えて伝えた。
この日はこだわり酒場のタコハイとレモンサワーで、二宮が“ダブル乾杯”をする場面も。二宮は「いきますよ…」と呼びかけ、1秒も立たぬ一瞬でお酒をかき混ぜ完成させた。お酒を飲んだ二宮は「昼間がいい！やっぱり昼間から飲めるのがいいですね〜！」と幸せそうに語った。
今年の抱負として二宮は「二宮が30年働いた年が今年でして、1990年代から芸能生活を初めて、気付いたら2026年になっていまして…これ本人しか言ってないんですけど（笑）」と告白。「嵐もコンサートがありますし、そちらのリハーサルもやりながら、いろんな人たちをごきげんにしたいなと思います」と意気込んだ。続けて、嵐としての活動を終えた後「僕は6月から勝手に1人で祝おうかな」と話すと、司会者が「皆さんで祝わせてください！」と返答。二宮は「ありがとうございます、ぜひ来てください！」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】国民的アイドル、酒場の大将役で渾身の“ドヤ顔”披露
◆二宮和也、酒場の大将スタイルで登場
二宮は、新CMと同様のハチマキと前掛けを身に着けた大将スタイルで、のれんをくぐって登場。おすすめの飲み方として「タンブラーをキンキンに冷やして作っていただきたい」といい、「お酒はこだわったらよりおいしく感じると思います」と勧めた。作り方のこだわりとしては「炭酸が抜けないように、ゆっくりかき混ぜるのがポイントです。本社からレクチャーを受けてるので（笑）、私の使命でもあります」とユーモアを交えて伝えた。
◆二宮和也、芸能生活30周年を祝福「嵐もコンサートがありますし」
今年の抱負として二宮は「二宮が30年働いた年が今年でして、1990年代から芸能生活を初めて、気付いたら2026年になっていまして…これ本人しか言ってないんですけど（笑）」と告白。「嵐もコンサートがありますし、そちらのリハーサルもやりながら、いろんな人たちをごきげんにしたいなと思います」と意気込んだ。続けて、嵐としての活動を終えた後「僕は6月から勝手に1人で祝おうかな」と話すと、司会者が「皆さんで祝わせてください！」と返答。二宮は「ありがとうございます、ぜひ来てください！」と伝えていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】