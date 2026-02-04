「今日好き」黒江こはる、スリット入りタイトワンピで圧巻スタイル披露「可愛すぎる」「センス抜群」
【モデルプレス＝2026/02/04】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが2月2日、自身のInstagramを更新。タイトなミニ丈ワンピース姿を公開した。
【写真】「今日好き」出身20歳美女「スタイル良くなきゃ着れない服だ」タイトミニで美脚スラリ
黒江は「ブラウンレザー可愛いすぎる」「秋服も可愛くて好きなんだよな〜！まあ今冬だけど」とつづり、グレーのタイトミニワンピースに、お気に入りだというブラウンのレザージャケットを合わせた、大人っぽく洗練されたコーディネートを披露。ワンピースの裾にはさりげなくスリットが入っており、スラリとした脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「センス抜群」「スタイル良くなきゃ着れない服だ」「似合いすぎてる」「やっぱり可愛い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一可愛い女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
