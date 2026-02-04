今日4日は「立春」です。暦の上では春の始まりとなりますが、ちょうど暦に合わせたかのように日本海側の雪もおさまり、日差しにほっとできる陽気となっています。明日5日はさらに気温が上昇しますが、暖かさは束の間です。土日は全国的に真冬の寒さに逆戻りするでしょう。

今日4日「立春」は春先の暖かさの所も

今日4日(水)は「立春」です。暦の上では春の始まりとなりますが、ちょうど暦に合わせたかのように日本海側の雪もおさまり、日差しにほっとできる陽気となっています。





正午までの最高気温は札幌市は5.0℃まで上がり、5℃以上になるのは1月11日以来24日ぶりです。仙台市は10.9℃で昨日3日(火)よりすでに5℃以上高くなっています。なお、日差したっぷりの東京都心は10.0℃まで上がってきました。すでに、3月中旬から下旬並みの気温になっている所もありますが、夜は北日本を中心に冷え込みが厳しくなりますので、防寒は欠かせないでしょう。

気温乱高下 7日〜8日は真冬の寒さに逆戻り

明日5日(木)は北海道は今日4日(水)より低くなりますが、東北から九州にかけてはさらに気温が上昇する見込みです。6日(金)にかけて関東以西は季節先取りの暖かさとなり、東京は15℃以上となるでしょう。



ただ、7日(土)からは強烈な寒気が南下する見込みです。全国的に気温が急降下し、真冬の寒さに逆戻りするでしょう。東京は金曜が16℃予想ですが、土曜は4℃、日曜は2℃の予想で、体に堪えそうです。

なお、この土日は日本海側は大雪となり、太平洋側も関東南部などで雪が降る可能性が出ています。真冬の寒さに加えて、雪による交通の影響にもご注意ください。8日(日)は衆議院議員選挙の投開票日ですが、最新の情報を確認するようにしてください。



9日(月)も上空に寒気が居座るため、厳しい寒さが続くでしょう。7日(土)以降はしばらく防寒グッズが必須の寒さとなりそうです。