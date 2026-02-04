整理収納作業前に実測し記録する整理収納アドバイザー。（蘭州＝新華社配信）

【新華社蘭州2月4日】中国甘粛省蘭州市では、春節（旧正月、今年は2月17日）を前に、整理収納アドバイザーの需要が高まっている。活動歴5年の乃丹（だい・たん）さんとそのチームも、年間で最も忙しい時期を迎えている。依頼件数は大幅に増え、対象も一般家庭のリビングにとどまらず、オフィスや倉庫の整理へと広がっている。

「整理収納アドバイザー」は、2022年版の「国家職業分類大典」で正式に「住民サービス人員」に分類された。生活水準の向上や価値観の変化を背景に、かつてはニッチとされたこの職業はここ数年、需要の高い職種へと変わりつつある。

作業中の整理収納アドバイザー。

乃さんは「整理収納は、もつれた毛糸玉を解く作業に似ている。依頼人が生活の糸口を見つけるのを手助けする仕事だ」と説明する。依頼を受けると、まず依頼人と十分に話し合い、生活習慣や要望を把握する。その上で収納スペースや既存の収納用品を確認し、整理計画とレイアウト図を作成した後、訪問サービスを行う。

蘭州市在住の丁一丹（てい・いちたん）さんは、初めて整理収納アドバイザーの訪問サービスを利用した際、自宅の家財が一つ一つ分類され、整えられていく過程に、これまでにない爽快感を覚えたという。整理後は、各品目に定位置が与えられ、衣類は季節ごとに分類され、細かな雑貨も用途に応じて収められた。丁さんは「家が少しずつ片付き、日常生活が整うにつれて、気持ちも明るくなりました」と笑顔で語った。

整理収納後の様子。

乃さんは「物を整理する過程で、依頼人の行き詰まった気持ちも一緒に整えているのです」と話す。また、市場ニーズの細分化が、業界の専門化や標準化を後押ししていると指摘し、「整理収納は人々の空間と暮らしに、持続的で前向きな変化をもたらします。その価値は、より多くの消費者に受け入れられつつあります」と述べた。（記者/賀晋、任延咫