スピードスケートの佐藤綾乃選手が日本時間4日、ミラノ・コルティナ五輪の試合会場で練習を行い氷の感覚や会場の雰囲気を確認しながら調整練習を行いました。

3大会連続のオリンピック出場となる佐藤選手は今大会、パシュート、マススタート、1500メートルに出場。リンクの感触について「思ってるよりも音がするとか、ポコポコガタガタ音がするというのはそんなに感じなかったので、すごくポジティブにとらえることが出来る。すごく出だしとしては好調なのかなと感じました」とコメントしました。

2018年の平昌五輪で金メダル、2022年の北京では銀メダルだった女子チームパシュート。郄木美帆選手、堀川桃香選手、野明花菜選手、佐藤選手の4人で挑む今大会について「チームパシュートは人一倍金メダル、メダルを取りたい思いがすごく強いと感じています」

「金メダルまで厳しい道のりですけど、とにかく私たち4人の力をしっかり出し切ることと、少しのミスも許されないレースになっていくと思うので、自分たちがこれまでにやってきたことっていうのをしっかり発揮できれば絶対に金メダルを取ることができると思っているので、とにかく悔いのないようにというのが私の中で目標です」と語りました。