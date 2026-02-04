ロッテの早坂響投手と坂井遼投手が3日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として「石垣市青少年センター」を訪問し、児童・生徒13人を対象に、野球体験や質問コーナー、記念撮影などを実施して交流を深めた。

早坂は「施設の方から『今日は子どもたちのテンションがいつもより何倍も高かった』と聞き、今日の時間を子どもたちが楽しんでくれていたのであれば、とてもうれしく思います。今日出会った子どもたちに、グラウンドで活躍する姿を見せられるよう、これからも一生懸命頑張っていきたいです」、坂井は「野球人口が減っていると言われる中で、こうした活動を通じて、少しでも野球に興味を持ち、野球を始めるきっかけになればうれしいです。プレーでも、多くの子どもたちに夢や希望を与えられる、憧れられる投手になれるよう、これからも努力を続けていきたいと思います」とコメントした。

「MARINES LINKS」というネーミングには、マリーンズの選手を中心に、ファン、地域住民、行政機関、パートナー企業など、千葉ロッテマリーンズに関わるすべての人々を「LINK（リンク＝つなぐ）」させたいという思いが込められている。