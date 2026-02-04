「解散」と「海産」をかけ…北海道で「海産総選挙」水産物No.1決める戦い…3連覇中の“ホタテ”と“政権交代”あるか

衆院選の投開票日が近づいていますが、北海道では“もう一つの総選挙”が始まっています。

「ホタテ養殖発祥の地」とも呼ばれる北海道・豊浦町。

漁業が盛んな豊浦町で、いま行われているのが衆院選の「解散」と「海産」をかけたその名も「海産総選挙」。

町の水産物ナンバーワンを決める戦いで、水産物のPRを目的に毎回、衆議院の「解散」にあわせて開催されていて、今回が4回目だそうです。

立候補者を見てみると、現在3連覇中の絶対王者が町の名産「ホタテ」。

今回のキャッチコピーは「貝を開いて未来を拓く」です。

これに「トゲのない社会の実現を」をうたうウニなど、あわせて8候補が挑みます。

中でも注目は、タコとイカが新党ならぬ初のタッグを組んだ「タコ・イカ連合」です。

噴火湾とようら観光協会・岡本貴光さん：

タコとイカが連合、合体出馬。2つの魚種でどこまで得票を伸ばすのかというのが楽しみ。

投票は公式ホームページから全国どこからでも可能で、投票すると抽選で海産物の特産品のプレゼントもあるそうです。

絶対王者ホタテの4連覇を阻む“政権交代”はあるのか？

衆院選とともに熱いバトルになりそうですが、現在の投票数は3000以上で、こちらも投開票日が2月8日となっています。