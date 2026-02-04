今回は、男尊女卑な父親と弟に復讐したエピソードを紹介します。

結婚式のスピーチで…

「父親が一番偉く、その次に弟、そして母、私という順番の、男尊女卑がひどい家庭で育った私。父親だけじゃなく、弟まで私に偉そうな態度で、本当に嫌で仕方ありませんでした。

家から一刻も早く出たくて、高校卒業後に上京し就職しました。そして、職場で父親や弟とは真逆の素敵で優しい男性と出会い、結婚。

結婚式には父親も弟も呼びたくなかったですが、仕方なく招待しました。あとでブツブツ言われるのも嫌なので……。ただ父親は緊張で酒を飲みすぎ、スピーチでは泥酔状態で私への暴言ばかり吐いていて、みっともなかったです。弟もおかしなことを言っていました。

そこで私は父親と弟にこれまでの仕返しとして、『子供の頃から父と弟にはひどい扱いをされてきました』『父と弟には反骨精神を鍛えてもらいました』などと、参列者の前で明かしてやったんです。2人ともまさか私がこんな復讐に出ると思っていなかったでしょうね。『女だからって見下すなよ？』って気持ちです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ 自分の結婚式で父親に醜態をさらされたら、黙ってはいられないはず。これまでさんざん嫌な思いをさせられてきたのですから、これぐらいアリですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。