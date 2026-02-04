新体制となった日本代表、W杯アジア地区予選Window2に向けたメンバー15名を発表…“桶谷ジャパン”初陣へ

日本バスケットボール協会（JBA）は2月4日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2に向けた男子日本代表（FIBAランキング22位）のスタッフと選手が確定したことを発表した。17日より開催地の沖縄サントリーアリーナで直前合宿を実施する。

男子日本代表はWindow1まで指揮を執ったトム・ホーバス前ヘッドコーチが契約終了のため退任。琉球ゴールデンキングスを率いる桶谷大HCが新指揮官に就任し、アシスタントコーチに吉本泰輔（グランドラピッズ・ゴールドAC）氏、ライアン・リッチマン（シーホース三河HC）氏を新たに迎え入れた。チームダイレクターからチーム広報まで合計19名のスタッフが名を連ねた。

直前合宿のメンバーに選出されたのは15名。桶谷HCのバスケットボールを知るアレックス・カークと佐土原遼（ともに琉球）がメンバー入りしたほか、富樫勇樹や渡邊雄太（ともに千葉ジェッツ）、ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）といった経験豊富な選手も選ばれた。

なお、Window2では26日に中国代表（同27位）、3月1日に韓国代表（同56位）と対戦する。

■「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2 直前合宿メンバー



アレックス・カーク（センター／211センチ／34歳／琉球ゴールデンキングス）



安藤誓哉（ポイントガード／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）



富樫勇樹（ポイントガード／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）



原修太（シューティングガード／187センチ／32歳／千葉ジェッツ）



渡邊雄太（スモールフォワード／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）



ジョシュ・ホーキンソン（センター・パワーフォワード／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）



齋藤拓実（ポイントガード／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



馬場雄大（スモールフォワード／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）



シェーファーアヴィ幸樹（センター／206センチ／28歳／シーホース三河）



川真田紘也（センター／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）



渡邉飛勇（パワーフォワード／207センチ／27歳／信州ブレイブウォリアーズ）



西田優大（シューティングガード／190センチ／26歳／シーホース三河）



佐土原遼（スモールフォワード／192センチ／26歳／琉球ゴールデンキングス）



富永啓生（シューティングガード/ 188センチ／25歳／レバンガ北海道）



金近廉（スモールフォワード/ 197センチ／22歳／千葉ジェッツ）



※平均：194.1センチ、28.9歳



※2026年2月4日時点