★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ 半導体

３ フィジカルＡＩ

４ 防衛

５ ペロブスカイト太陽電池

６ 人工知能

７ 地方銀行

８ 宇宙開発関連

９ 親子上場

１０ ＪＰＸ日経４００



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「フィジカルＡＩ」が３位と上位をキープしている。



日立製作所<6501.T>は１月２９日、フィジカルＡＩの推進に向けて４月から事業体制を強化すると発表した。同社が注力するＤＸ支援事業「ルマーダ」の更なる成長につなげる狙いだ。ソリューションをグローバルに展開できる体制を構築し、「世界トップのフィジカルＡＩの使い手」を目指すという。



フィジカルＡＩとは、ロボットや車をＡＩが自律的に制御する技術のこと。文章・画像の生成、チャットボットに続く、ＡＩの新たなユースケース（活用事例）として昨年から徐々に関心が高まり、株式市場でも投資テーマとして一躍脚光を浴びた。同テーマに対する投資家の注目度は依然として高く、関連銘柄からは引き続き目が離せない。



主な銘柄はロボット関連に位置づけられるファナック<6954.T>や安川電機<6506.T>、川崎重工業<7012.T>、不二越<6474.T>のほか、ナブテスコ<6268.T>、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324.T>など。装着型ロボットを開発するＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779.T>や菊池製作所<3444.T>、ヒト型ロボットを手掛ける川田テクノロジーズ<3443.T>も見逃せない。このほか、ＡＩ関連のジーデップ・アドバンス<5885.T>やシステム開発のＣＩＪ<4826.T>、機械向けの軸受けを手掛けるヒーハイスト<6433.T>などが関連銘柄として注目される。



出所：MINKABU PRESS