ヒロセ電が大幅続伸、一般産機向けビジネスが伸び２６年３月期業績予想を引き上げ

ヒロセ電機<6806.T>が大幅続伸している。３日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の２０００億円から２０５０億円（前期比８．２％増）、営業利益予想を４００億円から４１０億円（同３．９％減）、最終利益予想を３００億円から３０５億円（同７．７％減）に引き上げており、減益幅が従来の想定よりも縮小する見通しを示したことを好感した買いが集まっている。一般産機向けビジネス及び為替動向が想定を上回る。為替レートは通期のレートについて１ドル＝１５０円（前回予想は１４７円）、１ユーロ＝１７４円（同１７１円）、１ウォン＝０．１０５０円（同０．１０５０円）を前提とする。



同社は主にコネクターの製造・販売を手掛ける。４～１２月期は売上高が１５６５億４９００万円（前年同期比８．４％増）、営業利益が３２５億３００万円（同５．０％減）、最終利益が２４８億１２００万円（同１０．０％減）になった。一般産機向けがトップラインの拡大を牽引したものの、利益面で金属材など材料コストが増加し負担になった。また、有価証券評価益が５億８０００万円減少したことも重荷になった。



出所：MINKABU PRESS