事務的ミスで取引破談から一転…アルイテハドが契約解除発表のカンテ、フェネルバフチェへの加入が決定!!
アルイテハドがMFエンゴロ・カンテとの契約解除を発表。そして、フェネルバフチェがフランス代表MFの加入を発表した。
23年6月にチェルシーからアルイテハドに3年契約で加入したカンテは、今夏に現行の契約が満了することもあり、移籍金400万ユーロ(約7億円)で今冬のフェネルバフチェ移籍が合意に達したと報じられていた。しかし、アルイテハド側の事務的なミスによって取引は破談。フェネルバフチェからアルイテハドへの加入が濃厚と言われていた、FWユセフ・エン・ネシリの移籍も実現せず、フェネルバフチェは声明を発表してアルイテハド側の対応を非難していた。
カンテはフリーとなる今夏のフェネルバフチェ加入の可能性なども伝えられたが、アルイテハドがカンテとの契約解除を発表。フランス『レキップ』によると、国際サッカー連盟(FIFA)はカンテのフェネルバフチェ移籍、エン・ネシリのアルイテハド移籍を承認したようで、両選手の移籍が決定した。また、移籍専門のジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏は、カンテとフェネルバフチェは28年6月までの契約を締結したことを伝えている。
