チーズが欲しくて手を伸ばした結果...スーパーマンになったチワワの結末
【画像を見る】と、とど…とどかない…！スーパーマンになったチワワ
椅子の上で必死に手を伸ばすチワワの姿が、Instagramで23.4万いいねがつき話題になっています。
「必死すぎる」「可愛すぎ」とコメント欄も盛り上がっています。
果たして、お目当てのチーズに手は届いたのでしょうか？
■あと少し届かないスーパーマン
話題になったのは、チョコタンチワワのココさん（@coco_channel0102）の投稿です。
それを前に、チョコタンチワワのココちゃんが椅子に後ろ脚だけで立ち上がり、必死に手を伸ばします。
チーズを自分のほうへと引き寄せようと、前足を一生懸命動かしますが、小さな体ではなかなか届きません。
それでも、一生懸命手を手を伸ばしていると…。
ピーンと前足を伸ばした姿は、まるでスーパーマン。
飛んでいるかのような体勢のまま、しばらく固まってしまったココちゃんでしたが、最後はあきらめて、そっと椅子へと戻るのでした。
この一生懸命な姿に、「手伝ってあげたい！」「スーパーマンみたいに飛んでいきそう！」といったコメントが寄せられています。
■スーパーマンチワワへの反響は？投稿主さんにインタビュー
投稿への反響について投稿主さんに話を聞くと、なんとこの投稿がきっかけでフォロワーが1,000人以上増えたそうです。
予想以上の反響に、「家族や周囲の人たちもとっても喜んでくれました」と語ってくれました。
また、数多く寄せられたコメントの中でも、特に印象に残ったものについて尋ねると、「『某特撮アニメのヒーローみたい』と投稿したのですが、『キョンシーみたい』というコメントもいただいて、確かに！と思いました」と教えてくれました。
■スーパーマンの正体は甘えん坊さん
チーズを欲しがって必死になる様子から、やんちゃな印象を受けるココちゃん。
普段はどんな性格なのでしょうか？
投稿主さんに聞いてみると、「甘えん坊でママのストーカーをしてきます」とのこと。
実際の投稿でも、ご家族に寄り添う微笑ましい姿がたびたび見られます。
例えば、飼い主さんが食事をしているシーン。
飼い主さんの隣の席にちょこんと座り、大きな目でじっと見つめるココちゃんの姿があります。
その視線に、思わずおやつをあげたくなってしまいそうです。
また、投稿主さんのパートナーがリモートワークをしているときには、パソコン作業中の膝の上で、まったりくつろぐ姿も。
背中に伝わるパートナーさんのぬくもりに、だんだん眠くなってきたココちゃんは、目を閉じてしまわないよう必死にこらえている様子です。
うとうとする姿はとても愛らしく、見ているこちらまで口元が緩んでしまいます。
ご家族のそばにいることが大好きな様子が、自然と伝わってきます。
■毛布が大好きなココちゃんのお出かけ
最近のココちゃんの様子についてうかがうと、「最近は毛布が大好きで毛布の上から動きません」と投稿主さん。
ちょうど冬になった頃のインタビューだったこともあり、寒くなってきて、毛布の上がより心地よく感じているのかもしれません。
そんなココちゃんですが、お出かけを楽しんでいる様子が伝わる投稿も見られます。
イチョウがきれいな季節には、黄葉を背景にきょろきょろと辺りを見渡すココちゃんの姿が。
黄色の景色に、チョコレートブラウンの毛色が映えてとても印象的です。
また、野外ドッグイベントに参加した際の投稿では、「一日お利口だった」というココちゃん。
表彰台のセットの上でポーズを決める姿は、凛々しさの中にも可愛らしさが感じられます。
季節ごとに色々な表情で楽しませてくれる、何とも可愛らしいココちゃんなのでした。
■チョコタンチワワ・ココちゃんの愛らしい日常
チョコタンチワワのココさんは、Instagramのほか、TikTokでも発信しています。
ココちゃんの可愛らしく、思わず笑顔になる日常がたくさん詰まった投稿ばかり。
チーズに挑戦する姿だけでなく、甘えん坊で癒される普段の様子も楽しめます。
最後に、レタスクラブの読者にメッセージをお願いしたところ、「これからも可愛い&面白い癒される投稿をしていきますので、家事やお仕事の合間にぜひ見てください」と、コメントを寄せてくれました。
ぜひチョコタンチワワのココさん（@coco_channel0102）の投稿をチェックしてみてください。
文＝川端恵