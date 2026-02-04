手を伸ばしているチワワ（⇒次へ）


【画像を見る】と、とど…とどかない…！スーパーマンになったチワワ

椅子の上で必死に手を伸ばすチワワの姿が、Instagramで23.4万いいねがつき話題になっています。

「必死すぎる」「可愛すぎ」とコメント欄も盛り上がっています。

果たして、お目当てのチーズに手は届いたのでしょうか？

■あと少し届かないスーパーマン

話題になったのは、チョコタンチワワのココさん（@coco_channel0102）の投稿です。

テーブルの上に置かれた、ひとつのキャンディーチーズ。

それを前に、チョコタンチワワのココちゃんが椅子に後ろ脚だけで立ち上がり、必死に手を伸ばします。

チーズに手を伸ばすココちゃん（⇒次へ）


チーズを自分のほうへと引き寄せようと、前足を一生懸命動かしますが、小さな体ではなかなか届きません。

チーズに手が届かない…▶ピーンと手を伸ばすと…（⇒次へ）


それでも、一生懸命手を手を伸ばしていると…。

ピーンと前足を伸ばした姿は、まるでスーパーマン。

まるでスーパーマンのようなココちゃん▶チーズはゲットできるのか…！？（⇒次へ）


飛んでいるかのような体勢のまま、しばらく固まってしまったココちゃんでしたが、最後はあきらめて、そっと椅子へと戻るのでした。

諦めて椅子に戻るココちゃん▶キュンとしちゃう普段の様子（⇒次へ）


この一生懸命な姿に、「手伝ってあげたい！」「スーパーマンみたいに飛んでいきそう！」といったコメントが寄せられています。

■スーパーマンチワワへの反響は？投稿主さんにインタビュー

投稿への反響について投稿主さんに話を聞くと、なんとこの投稿がきっかけでフォロワーが1,000人以上増えたそうです。

予想以上の反響に、「家族や周囲の人たちもとっても喜んでくれました」と語ってくれました。

また、数多く寄せられたコメントの中でも、特に印象に残ったものについて尋ねると、「『某特撮アニメのヒーローみたい』と投稿したのですが、『キョンシーみたい』というコメントもいただいて、確かに！と思いました」と教えてくれました。

■スーパーマンの正体は甘えん坊さん

チーズを欲しがって必死になる様子から、やんちゃな印象を受けるココちゃん。

普段はどんな性格なのでしょうか？

投稿主さんに聞いてみると、「甘えん坊でママのストーカーをしてきます」とのこと。

実際の投稿でも、ご家族に寄り添う微笑ましい姿がたびたび見られます。

例えば、飼い主さんが食事をしているシーン。

飼い主さんの隣の席にちょこんと座り、大きな目でじっと見つめるココちゃんの姿があります。

じっと見つめて、おやつをおねだり▶いつも側にいたい（⇒次へ）


その視線に、思わずおやつをあげたくなってしまいそうです。

また、投稿主さんのパートナーがリモートワークをしているときには、パソコン作業中の膝の上で、まったりくつろぐ姿も。

飼い主さんの膝上でまったり▶だんだん顔が…（⇒次へ）


背中に伝わるパートナーさんのぬくもりに、だんだん眠くなってきたココちゃんは、目を閉じてしまわないよう必死にこらえている様子です。

眠いけどこらえてます▶お出かけの様子も（⇒次へ）


うとうとする姿はとても愛らしく、見ているこちらまで口元が緩んでしまいます。

ご家族のそばにいることが大好きな様子が、自然と伝わってきます。

■毛布が大好きなココちゃんのお出かけ

最近のココちゃんの様子についてうかがうと、「最近は毛布が大好きで毛布の上から動きません」と投稿主さん。

ちょうど冬になった頃のインタビューだったこともあり、寒くなってきて、毛布の上がより心地よく感じているのかもしれません。

そんなココちゃんですが、お出かけを楽しんでいる様子が伝わる投稿も見られます。

イチョウがきれいな季節には、黄葉を背景にきょろきょろと辺りを見渡すココちゃんの姿が。

イチョウをバックに記念撮影▶まるでモデルさん（⇒次へ）


黄色の景色に、チョコレートブラウンの毛色が映えてとても印象的です。

黄葉にココちゃんの毛色が映えてる▶イベント参加も（⇒次へ）


また、野外ドッグイベントに参加した際の投稿では、「一日お利口だった」というココちゃん。

野外ドックイベントに参加したよ▶可愛い記念撮影も（⇒次へ）


表彰台のセットの上でポーズを決める姿は、凛々しさの中にも可愛らしさが感じられます。

表彰台でハイポーズ！▶（次画像からマイペースな柴犬との実録をえがいた『柴犬ぽんちゃん、今日もわが道を行く』が読めます）


季節ごとに色々な表情で楽しませてくれる、何とも可愛らしいココちゃんなのでした。

■チョコタンチワワ・ココちゃんの愛らしい日常

チョコタンチワワのココさんは、Instagramのほか、TikTokでも発信しています。

ココちゃんの可愛らしく、思わず笑顔になる日常がたくさん詰まった投稿ばかり。

チーズに挑戦する姿だけでなく、甘えん坊で癒される普段の様子も楽しめます。

最後に、レタスクラブの読者にメッセージをお願いしたところ、「これからも可愛い&面白い癒される投稿をしていきますので、家事やお仕事の合間にぜひ見てください」と、コメントを寄せてくれました。

ぜひチョコタンチワワのココさん（@coco_channel0102）の投稿をチェックしてみてください。

文＝川端恵