ちゃんみな、YouTube公式チャンネル上での総再生回数10億回突破！新曲「FLIP FLAP」も配信スタート

ちゃんみなのOfficial YouTubeチャンネル上でのコンテンツ総再生回数が10億回を突破。新曲「FLIP FLAP」が2月4日より配信開始となり、渋谷のポスタージャックもスタートしている。

■ちゃんみな、計7種類のポスターで渋谷をジャック

「FLIP FLAP」は、先日発表となったアルバム『LEGEND』からの第一弾先行配信楽曲。1月27日より放映がスタートしている“NURO”のCMタイアップソングにも採用されている。

また、現在渋谷109のシリンダー広告に登場中のちゃんみなだが、今週より渋谷の街中をポスタージャックがスタート。アルバムのビジュアル2種に加え、現在放送中のTVアニメ『【推しの子】』第3期のオープニング主題歌「TEST ME」の未発表ビジュアル5種の計7種類のポスターが掲出されている。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「TEST ME」

2026.02.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FLIP FLAP」

2026年春リリース予定

ALBUM『LEGEND』

