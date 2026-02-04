中島健人が語る秀逸なアドバイスの数々に、ジュニアから「金言パラダイス」の声

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

音楽番組『Star Song Special Season2』の第10回が、2月5日16時よりPrime VideoおよびDMM TVにて配信。MCは永野が務め、ゲストとして中島健人が出演する。

■中島健人のステージに阿達慶と竹村実悟がバックダンサーとして参加

スタジオライブでは中島健人が「XTC」をパフォーマンス。この番組だけのスペシャル演出として、ジュニアの阿達慶と竹村実悟がバックダンサーに挑戦、中島は「ふたりとも、気合を入れてしっかり練習してくれました！」と話す。

さらに、ジュニアはAぇ! groupの「WANT!!」と中島プロデュースの楽曲「アイドルになった日」の2曲を披露。「アイドルになった日」のパフォーマンス前には、中島からジュニアへ特別メッセージが贈られる。

■中島健人「緊張はベストフレンド」

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回は中島とジュニアの8人――今野大輝（B&ZAI）、川崎星輝（B&ZAI ※「崎」は、たつさきが正式表記）、稲葉通陽（B&ZAI）、阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、田仲陽成、平田光寛が参加。阿達は中島とふたりで食事に行った際、中島から「“人生”を2ついただいた」そうで…？ 詳細は番組をチェックしよう。

そして本題の質問タイムへ。平田が「失敗とか、苦手なことはありますか？」と聞くと、トップアイドルの中島は「俺、緊張しいなんですよ」とまさかの告白。今でこそ「緊張はベストフレンド」だというが、彼はどう緊張を乗り越えたのか？ 学生時代のエピソードが明らかになっていく。その後、質問者と回答者が“スイッチ”する場面では、ジュニアの竹村が過去の失敗談をなんとスタジオで再現。実は中島にも関係があることだと言うが…!?

■中島健人、美しい「ケンティーの立ち姿」を披露

続けて、稲葉は中島の「スマートな立ち姿」について深掘り。中島いわく「立ち姿に生きざまが出る」といい、カメラの前で「斜に構えて、少し重心を後ろにして、首を伸ばす、これ」といともたやすく“中島健人の立ち姿”を披露するとスタジオは騒然。「かっこよすぎる」（永野）「何百回と見てきたケンティーでした！」（川崎）と絶賛が止まらない。一方、中島はジュニアたちへ「皆の決めポーズも見てみたい」とオーダー。「さっき“正解”を見ちゃってるから緊張しますね…（笑）」（今野）とタジタジだが、先輩に負けじとジュニアも渾身の決めポーズを披露していく。

さらにスタジオでは、中島が事務所の後輩たちへ“愛情”大全開。トークの合間に「千井野は、今年のライブでMCがめちゃくちゃ上手くて…」などジュニアたちのプロフィールや魅力を語ったり、阿達や田仲へ真摯にアドバイスしたりと、後輩一人ひとりと熱く向き合う場面も。

そんな中島を観てMCの永野は「ジュニアのことを見てますね～！ 何か、悩んでいることも見透かされるというか」と驚き、ジュニアたちからも「金言パラダイスだった」（稲葉）「ずっと鳥肌立ってた」（今野）「核心を突かれすぎて言葉が出なかった！」（田仲）「1人ひとりを見てくれてめちゃくちゃありがたい」（千井野）などの賞賛の声が上がった。中島の愛ある言葉の数々を、ぜひ番組でチェックしよう

■番組情報

Prime Video / DMM TV『Star Song Special Season2』

02/05（木）16:00～配信スタート

※隔週木曜配信

出演：永野（第10回MC）、中島健人（第10回ゲスト）、ジュニア

(C)Storm Labels Inc.

