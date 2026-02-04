DAIGOが自身のInstagramを更新し、節分に“鬼”に扮したショットを公開した。

【写真】節分に本気すぎる鬼のお面をかぶった姿を披露したDAIGO

■DAIGO「#去年より少しバージョンアップしたパパ鬼」

2月3日の節分当日にDAIGOは「今年も鬼になりました」と綴り、1枚の写真を披露した。「#去年より少しバージョンアップしたパパ鬼」とハッシュタグが添えられた”鬼”のお面をつけたDAIGO自身の姿を捉えた写真だ。お面は、グレードアップしたとの報告通り、本格的な造りだ。さらに、赤いシャツを身に纏い、完全なる“赤鬼”になりきっている。

続けて「#5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる」「#2歳の息子は去年より泣きじゃくる」と家族のリアルな様子を伝えた。また、「#元気に育ちますように」と親としての願いも記し「#鬼は外福は内」で締めている。

SNSには「大人でも怖い」「パパ全力すぎる」「DAIGOさんって分からないレベルでめっちゃ怖い」「お面は怖いけどパパとしては可愛いです」「私も泣きそう」と様々なコメントが溢れている。

■年々バージョンアップ＆グレードアップするDAIGOの“鬼”

これまでにも節分には、鬼の姿を公開してきたDAIGO。2022年には「娘に泣かれました…」とコメントし、ハッシュタグ「#節分」「#鬼」を添えて紙製のお面を被った様子を披露していた。さらに「#ごめんね」と泣かせた長女に猛省するコメントも残している。

続く2023年は、フェルトで作った鬼のお面を被った写真に「娘に豆を当てられました」とコメント。さらに「#パパ鬼だと言われました」「#バレバレ」「#去年のお面なかった」と前年の節分では長女を泣かせてしまったが、この年は豆を投げられ、「#笑顔の節分」だったと報告していた。

2024年の沈黙を経て、2025年の節分では、縁日の熱気を感じさせる本格的な鬼のお面を付けて「今年も鬼になりました」と登場。この投稿には、ハッシュタグで「#息子は一歳になり初の節分」「#鬼のお面でパパ登場」「#娘は豆を思いっきり投げつけてくる」「#息子は泣きじゃくる」と長男と長女の様子を報告。「#かわいそうだけど」「#かわいかった」と親としての気持ちを記している。