日邦産業 <9913> [東証Ｓ] が2月4日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.5％増の17.6億円に伸び、通期計画の19.5億円に対する進捗率は90.7％に達し、5年平均の66.3％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比66.0％減の1.8億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比27.2％増の7.5億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の5.5％→5.4％とほぼ横ばいだった。



