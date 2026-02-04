旭化成 <3407> [東証Ｐ] が2月4日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比17.7％増の1796億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の2170億円→2290億円(前期は1934億円)に5.5％上方修正し、増益率が12.2％増→18.4％増に拡大し、7期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1109億円→1229億円(前年同期は897億円)に10.8％増額し、増益率が23.6％増→37.0％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比50.4％増の736億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.1％→8.6％に改善した。



