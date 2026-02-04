2月4日は『立春』です。柏崎市の酒蔵では、搾りたての生酒を瓶につめて出荷する『立春朝搾り』が行われました。



4日午前7時、柏崎市の原酒造では、もろみから搾られたばかりの日本酒の瓶詰めが行われました。立春の朝に搾った酒は縁起が良いとされていて、全国42の蔵元が参加。原酒造では四合瓶約5200本分を用意しました。



神事では、お酒を飲む人と酒造りに携わる人たちのこの1年の幸福を祈願しました。



■原酒造 原吉隆社長

「この日がくるまで落ち着かない。無事に搾り上がってみなさんと一緒に酒を届けられるのは大変うれしい。この酒で良い1年のスタートを切っていただければうれしい。」



原材料高騰の影響を受けるなかでも『立春朝搾り』など季節限定酒は好調に推移しているということです。