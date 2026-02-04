オランダ1部NECナイメヘンのMF佐野航大（22）がクラブ公式サイトのインタビューに登場し、複数のクラブからオファーを受けながら残留が決まった件について初言及した。

地元メディアによると、今冬はドイツやプレミアリーグなど複数のクラブが佐野の獲得に動いていた。なかでも同じオランダ1部の名門アヤックスとは4年半の契約で個人合意に至ったが、NECナイメヘンがボーナスなどを含め2000万ユーロ（約37億円）の移籍金提示を拒否したと報じられていた。

佐野は流ちょうな英語でインタビューに答えた。「いくつかのオファーをいただいて、ここ10日間くらいは難しい時期だった。クラブと話し合いをした。今は次に何をすべきかはっきりしている。オファーをくださった方々には感謝を伝えたい」とし、「僕が感じていることを彼らに伝え、クラブも彼らが感じていることを僕に話してくれた。僕はステップアップするためにここに来た。だから、自分のキャリアについてたくさん考える。そして、次のステップがどれほど重要か理解している。だからこそ、たくさん考えた」と明かした。

6月に開幕を迎えるW杯北中米大会への思いも口にした。「W杯は僕にとって最大の夢。だからこそ、このシーズンがどれほど重要か分かっている。なぜなら、まだ代表メンバーに入るチャンスがあるから。そのためには多くの試合に出てプレーし続けなければなならず、もっと経験が必要。その夢を叶えたい」。来夏はステップアップできると信じているかと問われるとうなずき、「昨年の夏も冬も期待していたが、移籍は簡単ではない。自分の状況もチームのこともよく理解している」と話した。