元でんぱ組・古川未鈴、漫画家夫の“家での呼び名”明かす 共演者驚き「えぇー！」「おもしろい」
元でんぱ組.incの古川未鈴（39）が、3日深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。夫で週刊少年ジャンプで連載されていた漫画『斉木楠雄のΨ難』の作者・麻生周一氏への“家での呼び名”を明かした。
【写真】古川未鈴の夫、ジャンプ漫画家の麻生周一＆長男の顔出し2ショット
この日は「4歳児の壁SP」と題し、4歳児をもつ古川と、4歳息子と1歳娘を持つタレント・実業家の“くみっきー”こと舟山久美子（34）がゲストで登場。4歳児ならではの、さまざまなエピソードが展開された。
夫が漫画家ということで、舟山から「パパにお絵描きして？って息子さん、言ったりするんですか？」と聞かれ「言います言います」と返答。どんな絵を描くのか聞かれ、「ピカチュウとか、そういう絵をすごいうまく描いて。夫の麻生先生が…」と話し、MCの藤本美貴（40）、横澤夏子（35）ら共演者は「えぇー！」「麻生先生？」と驚いた。
共演者の反応を受け古川は「うちは家でも麻生先生って呼んでます」と告白。藤本から「未鈴ちゃんはなんて呼ばれてるの？」と聞かれ「未鈴ちゃんです」と回答した。さらに藤本から「おもしろーい。自分も麻生なんだよね？」と聞かれると、「本名じゃないんですよ。うちは家で誰も本名で呼んでないんです」と説明。息子も「あそうせんせい！」と呼んでいるそうで、「（パパが）漫画家ってことに気づきはじめた」とも明かしていた。
