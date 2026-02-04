二宮和也、嵐コンサート後は…芸能生活30周年を自らお祝い「本人しか言ってない」
5人組グループ・嵐の二宮和也が4日、都内で行われたサントリー『こだわり酒場』新CM発表会に登壇した。自身が今年芸能生活30周年を迎えることに自ら言及し「勝手に祝おうかな」と“ごきげん”に明かした。
【全身ショット】お似合いすぎる…大将の衣装で登場した二宮和也
これから“ごきげん”にしたいことや人を聞かれると二宮は「二宮が30年働いたぞというのが今年。96年芸能界でお世話になって気付いたら2026年に…これ、本人しか言ってない。僕ひとりだけこわだかに言ってる」と苦笑。
一方、「嵐もコンサートもありますしリハーサルも始まりつつあるので、いろんな人たちをごきげんにしたいですし、待ってくださった方もありがたいことにいてくれたのでまずその方々をごきげんにしたい。6月になったらそこからお世話になっているので、勝手に30周年を祝おうかなと」と意気込み。忙しくなりそうか聞かれると「とりあえずウソでも仕事してるって言おうかな」と饒舌（じょうぜつ）だった。
二宮が出演する新テレビCM「あの大将の酒場」篇は6日から放送開始。
【全身ショット】お似合いすぎる…大将の衣装で登場した二宮和也
これから“ごきげん”にしたいことや人を聞かれると二宮は「二宮が30年働いたぞというのが今年。96年芸能界でお世話になって気付いたら2026年に…これ、本人しか言ってない。僕ひとりだけこわだかに言ってる」と苦笑。
二宮が出演する新テレビCM「あの大将の酒場」篇は6日から放送開始。