お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さん、松尾駿さんがレゴランド®・ディスカバリー・センター東京「レゴ®アニマルアドベンチャー」メディアお披露目会に登場しました。



【写真を見る】【 チョコレートプラネット 】お互いを動物に例えると「きつね」と「たぬき」 子どもとのLEGOあるあるは猴兇錣譴動貊錣忘遒襪函岼磴Α廰





300 万個を超えるレゴブロックで飾られた屋内型エンターテインメント施設「レゴランド®・ディスカバリー・センター」では、よこはま動物園ズーラシアと連携し、親子で楽しめる体験型イベント「レゴ®アニマルアドベンチャー」を 2月6日(金)から4月19日(日)の期間限定で開催します。









チョコプラの2人は冒険家の衣装に身を包んでハイテンションなまま登場。長田さんは爐修Δい┐佶糎韻離灰鵐箸呂笋辰討い覆いも瓩醗娚阿聞霰髻MCから「作りましょう？」と声が掛けられると、長田さんは爐笋辰討澆討發いいも瓩帆宛きに考えていました

現在子育て中のチョコプラの2人は、子どもとLEGOで遊ぶこともあるとのこと。長田さんは爛蹈韻悩の木のLEGOを貰ったんですよ。「渋っ」て思ったんですけど、子どもにあげたら気に入って、作って。そこから今（レゴⓇ）テクニックの月面ローバーを作っています瓩般世しました。









松尾さんも牴箸LEGOのスペースがあって、一緒にLEGOをやっている、最近は「ショッピングモール」を作ろうって一緒に作るんだけど「違う」って言われて、「やろう！」って誘われるのに何もやらせてもらえない瓩肇僖僂龍賚を語ると、長田さんも爐△襪△覘瓩閥Υ兇靴討い泙靴拭







また、イベントでは「お互いを動物に例え」てフリップで発表。長田さんが松尾さんを「たぬき」と発表すると、犂蕕發修Δ任垢韻鼻完全にたぬき。朝来る時にたまに頭に葉っぱを乗っけているときがある瓩般世しました。松尾さんは爐修譴聾世げ瓩！瓩犯歡蠅靴覆ら、お腹をぽんぽんとたぬきのように叩いていました。







一方の松尾さんは「きつね」と長田さんを例えると、犂蕕發つね顔だけど、一回恐ろしかったのが弁当買いに行って戻ってきたらきつねうどんとおいなりさんを一緒に食べていてその場に油揚げが5つくらいあった。これはきつねだな瓩半匆陝その言葉に長田さんは犖世げ瓩瓩犯歡蠅靴弔帖⊆蠅任つねを作り、「コンコン」とせき込みながらも「きつねとたぬきのコンビです」と納得していました。

【担当：芸能情報ステーション】