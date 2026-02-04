4日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、3月14日（土）、15日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われる第17節ヴォレアス北海道戦で、アウェイバスツアーを開催することをクラブ公式サイトで発表した。

料金は税込145,000円で、募集人数は18名、最少催行人員は13名としている。なお、日程は3月13日（金）から16日（月）までの4日間で、集合場所は信州まつもと空港となっている。

宿泊施設はドーミーイン旭川で、往復航空券や宿泊代（朝食付き）、新千歳空港↔︎ホテルの送迎代、国内旅行障害保険料などは料金に含まれているが、自宅と集合地、解散地間の交通費や朝食代以外の飲食代、ホテルから試合会場までの送迎代、観戦チケット代などは含まれていないため注意が必要だ。

なお当日は、昨シーズンで現役を引退したチームOBの中村啓人さんがバスツアーに同行するほか、特典として選手全員のサイン入りハリセンのプレゼントが予定されている。アウェイゲームとはなるものの、多くのファンが集まり勝利を後押ししたい。