きょう（水）は立春ですが、光の春の到来です。気温もきのう（火）より高くなりそうです。平年より暖かい空気が流れこんでいる影響で、あす（木）、あさって（金）は各地で3月並みの陽気になるでしょう。

きょうは移動性の高気圧に覆われ、春の形の気圧配置になります。このため、日本海側の地域も晴れ間が出る所があるでしょう。太平洋側は晴れの天気が続き、青空が広がりそうです。東京や名古屋は夕方からくもってきますが、天気のくずれはない見込みです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :5℃ 釧路 :4℃

青森 :7℃ 盛岡 :5℃

仙台 :11℃ 新潟 :8℃

長野 :9℃ 金沢 :11℃

名古屋:11℃ 東京 :12℃

大阪 :12℃ 岡山 :13℃

広島 :13℃ 松江 :13℃

高知 :15℃ 福岡 :13℃

鹿児島:16℃ 那覇 :20℃

あすも高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。風も弱く、穏やかな陽気になりそうです。ただ、北日本の日本海側は午後から雲が多くなり、雨や雪の降る所がありそうです。

あさっての昼にかけて春の陽気が続きますが、あさっての夜から強い寒気が流れ込んでくる予想です。このため、土日は真冬の寒さに逆戻りになるでしょう。日本海側は西日本も含めて大雪のおそれがあり、太平洋側の東京も雪が舞うかもしれません。