きょう（水）は立春ですが、光の春の到来です。気温もきのう（火）より高くなりそうです。平年より暖かい空気が流れこんでいる影響で、あす（木）、あさって（金）は各地で3月並みの陽気になるでしょう。

きょうは移動性の高気圧に覆われ、春の形の気圧配置になります。このため、日本海側の地域も晴れ間が出る所があるでしょう。太平洋側は晴れの天気が続き、青空が広がりそうです。東京や名古屋は夕方からくもってきますが、天気のくずれはない見込みです。

きょうの各地の予想最高気温です。
札幌　:5℃　 釧路　:4℃
青森　:7℃　 盛岡　:5℃
仙台　:11℃　新潟　:8℃
長野　:9℃　 金沢　:11℃
名古屋:11℃　東京　:12℃
大阪　:12℃　岡山　:13℃
広島　:13℃　松江　:13℃
高知　:15℃　福岡　:13℃
鹿児島:16℃　那覇　:20℃

あすも高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。風も弱く、穏やかな陽気になりそうです。ただ、北日本の日本海側は午後から雲が多くなり、雨や雪の降る所がありそうです。

あさっての昼にかけて春の陽気が続きますが、あさっての夜から強い寒気が流れ込んでくる予想です。このため、土日は真冬の寒さに逆戻りになるでしょう。日本海側は西日本も含めて大雪のおそれがあり、太平洋側の東京も雪が舞うかもしれません。