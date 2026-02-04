倖田來未が、2026年2月3日に神奈川・横浜アリーナで開催された＜超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026＞にてDo As Infinityと共演した。

当日のステージでは、両者がそれぞれ自身の仮面ライダー関連楽曲を披露し、会場は序盤から大きな盛り上がりを見せたという。

倖田來未は、2022年から2023年にかけて放映された『仮面ライダーギーツ』にて、主題歌「Trust・Last」をはじめ、「Change my future」「Dangerously」の計3曲を担当。一方Do As Infinityは、2026年より『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』にて、主題歌「Red Re-born」と挿入歌「Determined」を担当しており、両者とも仮面ライダーシリーズと深い縁を持つアーティストだ。

また、両者はDo As Infinityがデビュー26周年、倖田來未がデビュー25周年というアニバーサリーイヤーを迎え、avexの先輩・後輩としてこれまでも交流を重ねてきた間柄だという。長年のキャリアを重ねてきたそんな二組が＜超英雄祭＞という舞台で交差し、倖田來未が『仮面ライダーギーツ』の映画主題歌として歌った「Change my future」を、倖田來未×Do As Infinity名義でサプライズ披露した。

さらに、この楽曲「Change my future」を、倖田來未×Do As Infinityによるコラボレーションシングルとして、2026年2月4日にデジタルシングルとしてサプライズ配信することも発表された。

◾️「Change my future feat.Do As Infinity」

2026年2月4日（水）リリース

配信：https://kodakumi.lnk.to/change_my_future

◾️倖田來未 Information ▼リリース情報

Live DVD & Blu-ray『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』

発売日：2026年3月25日（水）

予約：https://kodakumi.lnk.to/De-CODE_DVDBD ▼ライブ情報

＜KODA KUMI Dinner show 2025-2026「Love&Songs」＞開催中

＜Koda Kumi Live Tour 2026 〜Kingdom〜＞6月より開催

◾️Do As Infinity Information ▼リリース情報

14thアルバム『Reborn』

発売日：2026年1月28日（水）

購入：https://avex.lnk.to/Do_As_Infinity_14thAL ▼ライブ情報

＜Do As Infinity Live Tour 2026〜Reborn〜＞3月より開催