9Lana、妖しく踊るビートに乗せたラップナンバー「ヨフケノパレエド」本日リリース。MV公開決定も
9Lanaが、新曲「ヨフケノパレエド」を本日配信リリースした。
本作は、怪しげなリズム感にラップスキルが際立つ“9Lanaらしさ”が凝縮された一曲に仕上がっているという。前作「Only Way」に続き、今作でも9Lana自身が作詞に参加しており、誰に何を言われようと「自分が好きなことを貫く」というストレートなメッセージを軸に、夜な夜な人形たちがひそかに踊り狂う--ミステリアスで少し不穏な物語として描かれる歌詞が印象的な作品になっているという。
また、MVが2月6日21時にプレミア公開されることも発表された。ティザー映像がすでに公開されているので、ぜひご覧いただきたい。
◾️「ヨフケノパレエド」
2026年2月4日（水）リリース
配信リンク：https://9lana.lnk.to/MidnightParade
Lyrics：9Lana／Tana.H
Music：Tana.H／Marchin
