LOVE PSYCHEDELICOが、2026年4月21日にリリースする25周年記念アルバム『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』に収録される「Your Song (Naked New Mix)」のメイキング映像を公開した。

『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』は、25年のキャリアを通して生み出されてきた多くの楽曲の中から、メンバー・NAOKIが厳選し、自身の手によって、作曲時のイメージにより忠実なサウンドに再ミックス＝“Naked New Mix”した、LOVE PSYCHEDELICOの“当時脳裏に描いていた本来の、本当の完成形”となった9曲を収録したセルフリミックスアルバムだという。

この度公開となったのは、LOVE PSYCHEDELICOのプライベートスタジオ“Golden Grapefruit Recording Studio”でのNAOKIの作業に密着したドキュメント映像だ。NAOKI曰く、｢当時脳裏に描いていた本来の、本当の完成形」に辿り着くべく、イチからミックス作業を行いたどり着いた、作曲時のイメージにより忠実なNaked Songsはどのように制作されたのか？ 膨大な時間を費やして行われたミックス作業の一端をご覧いただくことができる。

https://youtu.be/etTIndEA8q8

本作はCD、完全生産限定アナログ盤、完全生産限定カセットテープ、配信の4形態でリリースされ、VICTOR ONLINE STOREでは、完全生産限定ボックスセット「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box」がリリースされる。ボックスセットには、CD、アナログ盤、カセットテープの他に、本作を記念してデザインされたオリジナル半被“LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat”が付属するが、ボックスセットとオリジナル半被のデザインも公開となった。ボックスセットを2026年2月15日23時59分までに予約すると、抽選で50人を、セルフリミックスを行ったNAOKIが参加の上、本作をひも解く＜LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS スペシャル・リスニングイベント＞に招待される。イベントでは、音響設備の整った環境で、本作をいち早く試聴できるだけでなく、全楽曲をNAOKIが解説。MIX作業の詳しい内容やここだけでしか聞くことのできない制作秘話も披露する予定とのことだ。なお、リスニングイベント応募した人にはオリジナルステッカーもプレゼントされる。

LOVE PSYCHEDELICOは、2月28日の東京・江戸川区総合文化センターより、全国ツアー＜LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour＞を開催。全国12カ所12公演が予定され、ファイナルは、4月22日に行われる東京・LINECUBE SHIBUYAとなる。チケットは一部公演ソールドアウトとなっており残りわずかな公演もあるので、早めの購入をお勧めしたい。

◾️25周年記念アルバム『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』

発売日：2026年4月21日（火） CD通常盤 完全生産限定アナログ盤 完全生産限定カセットテープ ▼収録楽曲

1：Free World (Naked New Mix)

2：Your Song (Naked New Mix)

3：Last Smile (Naked New Mix)

4：Hello (Naked New Mix)

5：FLY (Naked New Mix)

6：It’s Ok, I’m Alright (Naked New Mix)

7：Love Is All Around (Naked New Mix)

8：“O” (Naked New Mix)

9：Bye Bye Shadow (Naked New Mix) CD通常盤 /VICL-66126/ ￥3,400（税込）

完全生産限定アナログ盤 /VIJL-60418/ ￥4,950（税込）

完全生産限定カセットテープ /VITL-65862/ ￥3,400（税込） [VICTOR ONLINE STORE限定]

完全生産限定ボックスセット

『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box』

CD＋アナログ盤＋カセットテープ＋グッズ / NZS-1038/ ￥18,700（税込）

・25周年記念アルバム「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS」

CD＋アナログ盤＋カセットテープ

・本作を記念してデザインされたオリジナル半被

“LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat”付属 ▼LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルファンクラブ「WE LOVE PSYCHEDELICO」会員限定特典

ボックスセット購入者特典：オリジナルクリアファイル（A4サイズ） ▼『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box』予約者対象特典

25周年記念アルバム「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS」スペシャル・リスニングイベント

日付：2026年4月5日（日）※開催は、午後帯で2時間程度を予定

会場：東京都内某所

出演：NAOKI（LOVE PSYCHEDELICO）

当選者数：50名

※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。

※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。 予約受付期間：2026年1月14日（水）正午 〜 2026年2月15日（日）23:59

当選者連絡：2026年2月24日（火）以降を予定

詳細：https://victor-store.jp/special/lovepsychedelico2026 ▼予約URL

・『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box』

https://victor-store.jp/artist/7860

・CD通常盤

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66126.html

・完全生産限定アナログ盤

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60418.html

・完全生産限定カセットテープ

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65862.html ▼配信情報

2026年1月14日（水）配信

「Your Song (Naked New Mix)」

https://jvcmusic.lnk.to/LovePsychedelico_NakedSongs_YourSong 2026年4月21日（火）配信

「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS」

https://jvcmusic.lnk.to/LovePsychedelico_NakedSongs

◾️＜LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour＞ 2026年

2月28日（土）東京・江戸川区総合文化センター

3月6日（金）東京・人見記念講堂

3月8日（日）高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)

3月22日（日）札幌・札幌市教育文化会館 大ホール

3月28日（土）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール

3月29日（日）福岡・国際会議場 メインホール

3月31日（火）静岡・静岡市清水文化会館 マリナート大ホール

4月3日（金）大阪・フェスティバルホール

4月10日（金）仙台・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

4月17日（金）富山・富山県民会館

4月19日（日）名古屋・岡谷鋼機名古屋公会堂

4月22日（水）東京・LINECUBE SHIBUYA チケット料金：前売 7,700円（税込）

※全席指定 / 未就学児入場不可

詳細：https://lovepsychedelico25th.net/