なか卯、冬限定「天然漬けブリ丼」を発売 - 脂が乗った天然国産ブリを使用
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は2月4日より、冬限定商品「天然漬けブリ丼」を期間限定で販売する。
なか卯「天然漬けブリ丼」
「天然漬けブリ丼」は、濃厚な身の旨みと、とろけるような口どけの脂の甘みが特長の国産のブリをなか卯の特製ダレに漬け込み、ごはんの上にたっぷりと盛り付けた商品。鰹や昆布の出汁と醤油を使用した特製ダレに漬け込むことでブリの旨みを引き出し、また、もっちりとした食感となめらかな舌触りに仕上げられている。
価格は、ごはん小盛が890円、並盛が920円、ごはん大盛が1,010円。さらに、大盛のごはんに並盛の2倍の量の漬けブリを盛り付けた“特盛”を1,520円で味わうことができる。
