ビッケブランカが、4月9日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)にて開催するイベント＜RAINBOW ROAD -透-＞の対バンアーティストを発表した。

本イベントは、“1年に1度ファンと集まることができる場所”として立ち上げたイベント＜RAINBOW ROAD＞で、2022年から2024年にかけて【軌】【翔】【伝】【號】の四章を開催してきた。2025年12月26日に、東京・Kanadevia Hallにて新たな物語【開】が始まり、2026年4月9日にZepp Haneda(TOKYO)で【透】（ヨミ：トウノショウ）を開催する。

今回開催する＜RAINBOW ROAD -透-＞は、絢香、緑黄色社会等が出演した2024年の＜RAINBOW ROAD -伝-＞以来約2年ぶりとなる対バン形式のイベントとアナウンスされており、ビッケブランカが今一緒にライブを行いたいアーティストとして指名した、Chilli Beans.・Novel Coreの出演が本日発表された。

◆ ◆ ◆

◾️ビッケブランカ コメント

チリビのみんな、コアくん共にそれぞれ2マンをやったことのある面々！一堂に会したらどんなことが起こるのでしょう！見逃せない1日になるよう頑張ります、Zeppで会いましょう！

◆ ◆ ◆

なお、チケットは、2月5日12時よりローチケ独占先行受付がスタートする。

◾️＜VK Blanka presents RAINBOW ROAD -透-＞ [日程] 2026年4月9日（木）

[会場] Zepp Haneda (TOKYO)

[開場/開演] OPEN 17:30 / START 18:30

[出演者] ビッケブランカ / Chilli Beans. / Novel Core

[問い合わせ] DISK GARAGE / https://info.diskgarage.com チケット料金：指定席 \8,000（税込）

※申込枚数制限：4枚

※年齢制限：3歳以上よりチケット必要、3歳未満は⼊場不可 ▼ローチケ独占先行

[受付期間] 2026年2月5日（木）12:00 〜 2026年2月15日（日）23:59

[入金期間] 2026年2月19日（木）12:00 〜 2026年2月23日（月・祝）23:00

受付URL：https://l-tike.com/vickeblanka/