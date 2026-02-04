『私がビーバーになる時』IMAX・4Dなど上映形式決定 キュートで“クセあり”な動物たちの世界へ没入
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画最新作『私がビーバーになる時』が、通常の2Dに加え、IMAX、4DX、MX4D、ドルビーアトモス、ドルビーシネマの形式でも上映されることが決まった。併せて、ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版の特別ポスター3種が解禁となった。
【写真】ビーバーになったメイベルと森の動物たちのキュートな姿！ 特別版ポスター3種
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描く。
思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―。大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、ビーバーになること。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける…。
このたび発表された上映形式は、2D（字幕・吹き替え）、ドルビーアトモス2D（字幕・吹き替え）、ドルビーシネマ2D（吹き替え）、4DX2D（吹き替え）、MX4D2D（吹き替え）、IMAX2D（吹き替え）の全8バージョン。
通常の2Dだけでなく、最新立体音響技術を使用したドルビーアトモスや、映画のシーンに合わせて座席が動き風や水や香りなど五感を刺激する特殊効果で映画を体感できる4DX、MX4Dなど、まるでメイベルのように動物たちの世界へ“潜入”したような気分をリアルに堪能できる。
特別ポスターのうち、ドルビーシネマ版は、ビーバー姿になったメイベルが中心に描かれ、背後には椅子に座って、極秘テクノロジーでビーバーに“転送中”のメイベルの姿が。
IMAX版はメイベルの仲間になる、いつもおなかをすかせていて不機嫌そうなクマのエレンの表情が印象的だ。
4DX版には、クマのエレンにくわえられ、何ともいえない表情のメイベルのほか、森の仲間を率いる“やさしすぎる”おじさん王様ビーバーのキング・ジョージを中心に、なぜか全員王冠をかぶっている動物大評議会のメンバーたちの姿が登場。鳥の王や魚の女王、虫の女王、爬虫（はちゅう）類の女王、両生類の王など、個性豊かなキャラクターたちが描かれている。クマのエレンの肩にちょこんと乗っている、キュートなトカゲのトムにも注目だ。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。
【写真】ビーバーになったメイベルと森の動物たちのキュートな姿！ 特別版ポスター3種
本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を描く。
思い出の森が高速道路計画で消えてしまう―。大切な場所を守るため、動物好きの大学生メイベルが選んだ最後の手段は、ビーバーになること。極秘テクノロジーを使い、見た目はビーバー、中身は人間のままで夢見ていた動物の世界へ飛び込んだメイベル。しかし、その先に広がっていたのは、人間の常識が通じない“とんでもない”世界だった。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちと森を守る作戦を仕掛ける…。
通常の2Dだけでなく、最新立体音響技術を使用したドルビーアトモスや、映画のシーンに合わせて座席が動き風や水や香りなど五感を刺激する特殊効果で映画を体感できる4DX、MX4Dなど、まるでメイベルのように動物たちの世界へ“潜入”したような気分をリアルに堪能できる。
特別ポスターのうち、ドルビーシネマ版は、ビーバー姿になったメイベルが中心に描かれ、背後には椅子に座って、極秘テクノロジーでビーバーに“転送中”のメイベルの姿が。
IMAX版はメイベルの仲間になる、いつもおなかをすかせていて不機嫌そうなクマのエレンの表情が印象的だ。
4DX版には、クマのエレンにくわえられ、何ともいえない表情のメイベルのほか、森の仲間を率いる“やさしすぎる”おじさん王様ビーバーのキング・ジョージを中心に、なぜか全員王冠をかぶっている動物大評議会のメンバーたちの姿が登場。鳥の王や魚の女王、虫の女王、爬虫（はちゅう）類の女王、両生類の王など、個性豊かなキャラクターたちが描かれている。クマのエレンの肩にちょこんと乗っている、キュートなトカゲのトムにも注目だ。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、3月13日より全国公開。