「でんぱ組.inc」の元メンバー・古川未鈴（年齢非公表）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。人気漫画家の夫との夫婦生活について語った。

古川は19年9月に「ぼくのわたしの勇者学」「斉木楠雄のΨ難」を手掛けた漫画家の麻生周一氏との結婚を発表。22年には長男を出産している。

4歳になった長男はパパに絵を描いてとおねだりするのかと問われ、古川は「言います、言います。ピカチュウとかそういう絵を凄いうまく書いて」と笑顔で語った。

さらに「夫の麻生先生が…」と続けると、MCの横澤夏子は「麻生先生！？」と古川の呼び方に驚いた。古川は平然と「うちは家でも“麻生先生”って呼んでるんです」と明かした。

古川は麻生氏からは何と呼ばれているかとの質問には「未鈴ちゃんです」と回答。MCのタレント・藤本美貴が「自分も（現在の本名は）麻生なんだもんね」と確認すると、「あれは（麻生氏の）本名じゃないんですよ。うち、家で誰も本名で呼んでません」とぶっちゃけた。

息子も麻生氏のことを「あそうせんせい、あそうせんせい」と呼んでいると言い、「漫画家っていうことにちょっと気づき始めた」と目を細めた。

そのため「保育園で短冊の宿題があるじゃないですか。そういうのがあるとうちのパパが“じゃあやるか”」と張り切っていると打ち明けた。