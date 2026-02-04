小芝風花、『電子コミック大賞2026』大賞作にハッピーエンド懇願 バッテリィズと特大クラッカーでヒット祈願
俳優の小芝風花、お笑いコンビ・バッテリィズが4日、総合電子書籍ストア『コミックシーモア』の『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式のゲストとして登壇した。
【写真】めっちゃ楽しそう！特大クラッカーでお祝いする小芝風花＆バッテリィズ
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
大賞は、ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トールによる『継母の心得』（アルファポリス）が受賞。そのほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。
授賞式では、各作品への熱のこもった感想と、登壇した作者や編集者への質問を展開した3人。大賞を受賞した『継母の心得』については、登壇した作画担当のほおのき氏に、小芝が「ぜひともハッピーエンドでお願いします！みんなに幸せになってほしい！」と懇願する一幕も。
大賞作品発表後は、特大クラッカーでヒットを祈願。クラッカーをバッテリィズが抱え、小芝が紐を引くが、1回目は失敗。まさかの事態に笑いが起きたが、気を取り直して改めて小芝が紐を引っ張って華やかに祈願した。
最後には大賞作品に関するクイズも。終始笑いの絶えない対決は、小芝に軍配が上がった。小芝は「ちょっと甘やかしていただいたんですけど、大好きな作品のクイズ大会で優勝できてうれしいです」と笑顔を見せていた。
またイベント後、取材に応じた3人は、特大クラッカーについて「一発目まじでこわかったです」とエースがぽつり。小芝は「ちゃんとひっぱったんですよ、でも中でロープが折られてて、その分ひっぱっただけでした…」と明かしていた。
