高市早苗首相が旧統一教会の友好団体「世界平和連合」の奈良県連合会郡山支部副支部長宛に挨拶状を送っていたことが「週刊文春」の取材で分かった。

高市氏といえば、これまで旧統一教会との関係についてSNSで「金銭のやり取りは無し」と断言してきた。しかし、「週刊文春」は先週号で、入手した高市事務所の"裏帳簿"をもとに、教団の友好団体側がパーティ券を購入していたことを報じていた。

そして今回、「週刊文春」は高市事務所に関わる新たな内部資料を入手した。

統一教会側に“挨拶状”を送っていた

絶対匿名を条件に事務所関係者が語る。

「高市事務所から、支援者や関係のある企業・団体、地元議員に季節の挨拶や活動報告の文書を送ります。このリストは、その際の送付先をまとめた名簿です」

「ご挨拶状リスト」なるページの2016年版には、〈B 副支部長 世界平和連合 奈良県連合会郡山支部〉（原文ではBは実名）という記載がある。送付先住所は、世界平和連合奈良県連合会の所在地と一致する。つまり高市氏側は、統一教会側に“挨拶状”を送付していたのだ。

高市氏に質問状を送ったが、挨拶状を送付したか否かについては回答しなかった。

「週刊文春」が入手したのは、この「ご挨拶状リスト」だけではない――。

