犬に絶対やってはいけない『トイレトレーニング』５選

トイレトレーニングは、犬に最初に教えるしつけの基本です。しかし、間違った方法でトレーニングしてしまうと、逆効果になることも……。ここでは、犬に絶対やってはいけない『トイレトレーニング』を紹介します。

1.失敗時に過度に叱りつける

犬がトイレを失敗してしまったとき、「どうしてここにするの！？」「ダメじゃない！」と大声で怒鳴りつけるなどして叱っていませんか。失敗時に過度に叱りつけてしまうと、犬は「排泄したこと自体を叱られた」と勘違いしてしまいます。

すると、隠れてトイレ以外の場所で排泄するようになったり、家の中ではトイレができず、毎回外に連れて行かなければならなくなったりと逆効果になることも。

2.失敗したときにリアクションする

トイレを失敗してしまったとき、「ここにしちゃったの～？」などとリアクションしていませんか。失敗したときにリアクションしてしまうと、飼い主の反応に敏感な犬たちは、「喜んでもらえた」「褒められたのかも」と勘違いしがちです。

すると、「ここで排泄すると喜ばれる」とトイレ以外の場所をトイレとして認識してしまい、トイレトレーニングが進まなくなる恐れがあります。

3.失敗した場所のニオイを嗅がせる

犬がトイレを失敗したとき、失敗した場所を指差して「ここにしちゃダメだよ」と教える飼い主は少なくありません。しかし、犬は人間の言語を理解できないため、失敗した場所を指差してしまうと、「ここのニオイを嗅げばいいのかな？」と勘違いしてニオイを嗅ぎ始めることも。

すると、失敗した場所のおしっこ臭を覚えてしまい、叱ったはずが「ここでおしっこしてね」というサインだと間違えて受け取られてしまう可能性があります。今後も間違った場所で排泄される原因になりかねないので、失敗した場所のニオイは嗅がせないでください。

4.柔らかい敷物をトイレの近くに敷く

トイレの周りに柔らかい敷物（カーペットや絨毯など）を敷いてしまうと、トイレと敷物に柔らかさの差があまりないため、トイレと勘違いして敷物に排泄するようになってしまいます。

なるべくトイレとその周りは足の裏の感触で「ここはトイレ」「ここはトイレじゃない」と認識できるよう、トイレの周りには敷物を置かないようにするなど工夫してあげましょう。

5.排泄後、そのまま長時間放置する

排泄後、すぐに片付けずにそのまま放置していませんか。排泄物を放置してしまうと、その場所にニオイが残ってしまい、その後のトイレ失敗の原因になることもあります。愛犬がトイレをしたら、失敗・成功に限らず、すぐに片付けて消臭することを心がけてください。

トイレのやり方を正しく伝える方法

犬にトイレトレーニングするときは、以下のポイントを押さえて正しく伝えることを意識してください。

最初はサークルなどで行動範囲を制限して、トイレを失敗しないように工夫する トイレサイン（くるくる回る、床を嗅ぐなど）が出たらトイレに誘導する 失敗したときは反応せずに黙々と静かに片付ける 成功したときはおやつや言葉で褒める 失敗した場所は必ず消臭する

言葉で叱ったり「ダメ」と伝えても、最初は犬も飼い主とのコミュニケーションに慣れていないため、言葉を勘違いして理解してしまう恐れがあります。

したがって、犬にも正しく伝わるような行動や態度で対応し、なるべく失敗させない工夫を取り入れることが成功への近道です。

まとめ

犬にトイレトレーニングするときは、飼い主目線ではなく犬目線に立ち、正確に伝えることを意識してください。根気強く、犬に伝わりやすいように教えていけば、ペースに差こそあれど、必ず覚えてくれます。