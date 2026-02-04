プレゼントにも最適！最旬ペアウォッチカタログ【予算別ホリデーウォッチリスト】

【予算別ホリデーウォッチリスト】

全く同じではないけれど、どこか響き合う。そんな“さりげないおそろい感”を楽しめるのが、いまどきのペアウォッチ。デザインのリンクやサイズ違いで楽しむ最旬の4組を厳選。プレゼントにもぴったりなアイテムは必見！

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号139ページの記事をもとに構成しています

■“大切な人と同じ時を過ごしてほしい” そんな願いが込められたペアモデル

シチズン

「DEAR Collction アテッサ BY1000-51L」（17万500円）



「DEAR Collction クロスシー EC1160-71L」（11万円）

ステンドグラスから差し込む光をイメージしたブルーの文字盤と、ライトシルバーのケースとバンドを共有。アテッサは月齢表示のルナプログラムを、白蝶貝のパターンで優雅に表現。クロスシーはローマ数字とカットパーツ、ラボグロウン・ダイヤモンドをセット。

■さりげない控えめリンクで日常に溶け込むペアウォッチ

セイコー

「5スポーツ SKX series SBSC021」（6万6000円）



「5スポーツ SKX series SRRA003」（4万2900円）

自動巻きムーブメント（手巻き付）を搭載し、ペアで楽しむこともできる人気のSKXシリーズ。SBSC021は42.5mm径で、ブルー＆パープルベゼルが映えるGMT仕様の日本限定モデル。女性におすすめのSRRA003は28mm径で、淡いピンクダイヤルが腕元を華やかに彩る。

■常に身に着けることができ“ふたりでひとつ”を演出できる

カシオ

「G-SHOCK GM-5600U-1JF」（2万7500円）

「G-SHOCK GM-S5600U-1JF」（2万6400円）

スクエアフォルムの「5600シリーズ」をメタルフェイスで格上げした注目モデル。メンズサイズはヘアライン入りで、ひと回り小さなウィメンズサイズはミラー加工が施されている。タフ設計のG-SHOCKは常に着用でき、色も形も同じなのでペア感を存分に楽しめる。

■洗練されたスポーツシックがふたりの腕元に寄り添う

チューダー

「チューダー ロイヤル m28600-0005」（39万7100円）



「チューダー ロイヤル m28300-0005」（48万4000円）

クラス感が漂うケース一体型ブレスレットと、仕上げと彫りが交互に施されたベゼルが特徴の「ロイヤル」シリーズ。メンズモデルは41mm径のブルーダイヤル、ウィメンズモデルは28mm径の宝石入りホワイトマザーオブパール文字盤。二本揃えることでリンク感を演出。

＜文／津田昌宏 監修／渋谷ヤスヒト＞

