ABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズのリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』が3月17日に開催されることが決定した。

今回のイベントは『愛のハイエナ』シリーズでは初となるリアルイベントで、一夜限りの特別企画を実施する。

看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、シーズン1から出演してきた俳優の山本裕典と”ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）に加え、これまで番組を盛り上げてきたレジェンドホストたちも出演する。

他にもオンエアでは扱えない内容も含めた特別企画が届けられる。

また「ABEMA PPV」でも全編が生放送される。チケットの種類は、イベント参加のみの会場チケットと、会場チケットに配信視聴権限が付帯した配信付き会場チケット、さらに配信単体チケットの3種類が用意されている。

来場者には会場での特典として、山本裕典、または軍神のなりきりお面をプレゼントするほか、終演後に『愛のハイエナ』シリーズお馴染みの出演者らからのお見送りも実施される。

配信付き会場チケット、配信単体チケット購入者には特典として、「山本裕典、ホストになる。」企画における「山本裕典 喫煙所特別VTR」の視聴ができる。山本裕典と、スタジオMCのニューヨーク、さらば青春の光がついに喫煙所で対面を果たす内容が楽しめる。

イベントは3月17日にヒューリックホール東京にて開催される。2月3日22時から2月8日まで、イープラスにて各種チケットの最速先行抽選申し込みを受け付け中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）