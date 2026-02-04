ソラシドエアは、5月19日以降搭乗分の航空券の販売を、2月5日から開始する。

旅客サービスシステムの刷新に合わせたもので、新たに設定する運賃は、「スタンダード」「アーリーソラバリュー」「ソラバリュー」「予約ができるヤング割」「予約ができるシニア割」「介護割引」「ソラ島割」「株主優待割引運賃」と特典航空券。

同日からは運賃が変更となり、搭乗28日前まで購入できる「アーリーソラバリュー」と搭乗前日まで購入できる「ソラバリュー」、当日まで予約が可能で予約変更もできる「スタンダード」を設定する。

これらの3つの運賃では、小児割引は25％、障がい者割引は20％を割り引く。片道運賃より割安となる往復運賃や、乗り継ぎ運賃も設定する。

予約対象者が設定された、「予約ができるヤング割」「予約ができるシニア割」「介護割引」「ソラ島割」「株主優待割引運賃」も設定する。

また、幼児は1歳以下、小児は2歳以上11歳以下に区分を変更する。オープンチケットの取り扱いを終了する。

受託手荷物は、1個あたり23キロまで、かつ大きさは3辺の和が158センチ以内のものを2個まで、ソラシド スマイルクラブ会員は3個までに変更する。