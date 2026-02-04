「東京駅改札外」ランキング7位　新鮮な海鮮が自慢の月島もんじゃ、肴も絶品だ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の「グランスタ」改札外ベスト10特集で、7位だった『月島もんじゃ くうや東京店』を紹介します。

ペスカトーレリゾットもんじゃは悶絶級の傑作！

はっきり言おう、「ペスカトーレリゾットもんじゃ」は衝撃だった。アサリ、タコ、イカ……、新鮮な海鮮が5種類入って、お米や特製トマトソースとともに焼くそれはもんじゃにしてイタリアン。海鮮の旨みが重なり合うおいしさは悶絶級なのだ。

明太子もちもんじゃ1950円（モッツァレラチーズトッピング400円）、ペスカトーレリゾットもんじゃ2050円（角切りトマトトッピング280円）

『月島もんじゃ くうや東京店』（手前）明太子もちもんじゃ 1950円（モッツァレラチーズトッピング 400円） 明太子は丸ごと1本のる。ど迫力にして鉄板の組み合わせ （奥）ペスカトーレリゾットもんじゃ 2050円（角切りトマトトッピング 280円） 米も入ってリゾットとは衝撃。海鮮の旨みが染み渡る

創業店主の家業・明治4年創業の豊洲水産仲卸から仕入れる海鮮には自信あり。魚介と鶏ガラ、香味野菜の独自ブレンドで毎朝炊き上げるダシがもんじゃの旨みを下支えしている。

一番人気の「明太子もちもんじゃ」の旨さもメジャー級。大ぶりな明太子が1本丸ごとのり、明太子のプチプチ、餅のモチモチ、切りイカの風味がダシの旨みと重なり合って、焼けるほどに旨みを増す。

ジュワジュワ、カリカリ、表情を変えていくもんじゃをどう攻めるか。ビールやサワー片手に存分に満喫したい。

『月島もんじゃ くうや東京店』

グランスタ八重洲『月島もんじゃ くうや東京店』

［店名］『月島もんじゃ くうや東京店』

［住所］グランスタ八重洲地下1階

［電話］03-5962-9908

［営業時間］11時〜23時（22時LO、ドリンク22時半LO）

［休日］無休

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、肉厚なメヒカリをカラッと揚げた唐揚げの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】もんじゃ屋はつまみも旨い！ 肉厚のメヒカリをカラッと揚げた唐揚げ（7枚）