これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、岩船地域と佐渡に波浪注意報、佐渡には強風注意報も発表されています。

積雪の多い地域では、ナダレに注意してください。



◆4日(水)これからの天気

午後も雲が広がりますが、所々で日が差す見込みです。

ただ天気は変わりやすく雨や雪の降るところがあるでしょう。局地的にはカミナリを伴いそうです。

降水確率は、下越と佐渡を中心に高めのところが多くなっています。



◆4日(水)の予想最高気温

最高気温は、6～11℃の予想です。

昨日より5℃前後高く、3月並みの気温となるところが多いでしょう。



厳しい寒さが和らぐ一方で雪解けが進みます。引き続き屋根からの落雪などに注意してください。