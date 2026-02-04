所々で日が差し雪解けすすむ、屋根からの落雪などに注意を【これからの天気(2月4日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報、岩船地域と佐渡に波浪注意報、佐渡には強風注意報も発表されています。
積雪の多い地域では、ナダレに注意してください。
◆4日(水)これからの天気
午後も雲が広がりますが、所々で日が差す見込みです。
ただ天気は変わりやすく雨や雪の降るところがあるでしょう。局地的にはカミナリを伴いそうです。
降水確率は、下越と佐渡を中心に高めのところが多くなっています。
◆4日(水)の予想最高気温
最高気温は、6～11℃の予想です。
昨日より5℃前後高く、3月並みの気温となるところが多いでしょう。
厳しい寒さが和らぐ一方で雪解けが進みます。引き続き屋根からの落雪などに注意してください。
