正方形の中に対角線が2本引かれた、算数でもおなじみの図形クイズです。パッと見て数えるだけでは、大切な「半分」を見落としてしまうかもしれません。図形を多角的に捉える「空間認識力」を、1分間の脳トレでテストしてみましょう！

図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！

今回は正方形の中に「×」印が描かれた、一見すると非常にシンプルな形です。頭を柔らかくして、隠れた形をすべて見つけ出せるか挑戦してみてください。

問題：三角形は何個ある？

図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。

ヒント：中央の点で分けられた「小さな三角形」だけでなく、正方形を斜めに真っ二つにした「大きな三角形」も隠れていますよ！

正解：8個

正解は「8個」でした。

▼解説
図形をサイズごとに整理して数えると、次のようになります。

・小さな三角形：4つ
（対角線で区切られた、中央を頂点とする直角二等辺三角形が上下左右に4つあります）

・大きな三角形：4つ
（正方形の各辺を底辺とし、対角線そのものを斜辺とする大きな直角二等辺三角形が4つあります）

これらを合計すると、4 ＋ 4 ＝ 8個になります。

大きな三角形は、正方形を対角線で半分に折ったような形をイメージすると見つけやすくなりますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)