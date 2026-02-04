【図形クイズ】1分で脳トレ！ 三角形は全部で何個ある？ 正方形に「×」のシンプル問題
図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！
今回は正方形の中に「×」印が描かれた、一見すると非常にシンプルな形です。頭を柔らかくして、隠れた形をすべて見つけ出せるか挑戦してみてください。
ヒント：中央の点で分けられた「小さな三角形」だけでなく、正方形を斜めに真っ二つにした「大きな三角形」も隠れていますよ！
▼解説
図形をサイズごとに整理して数えると、次のようになります。
・小さな三角形：4つ
（対角線で区切られた、中央を頂点とする直角二等辺三角形が上下左右に4つあります）
・大きな三角形：4つ
（正方形の各辺を底辺とし、対角線そのものを斜辺とする大きな直角二等辺三角形が4つあります）
これらを合計すると、4 ＋ 4 ＝ 8個になります。
大きな三角形は、正方形を対角線で半分に折ったような形をイメージすると見つけやすくなりますよ。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
