「凄くお綺麗」土屋太鳳、美人姉と顔出し節分ショット公開！ 「可愛いすぎる」「とってもお美しいです」
俳優の土屋太鳳さんは2月3日、自身のInstagramを更新。同日節分会に参加し、誕生日も迎えたことを報告しました。
【写真】美人姉妹ショット
「いつも守ってくれている大切な大好きな姉と一緒に福を呼ぶことが出来て本当に嬉しいです…」と、炎伽さんと共にイベントに参加できたことを喜んでいます。
ファンからは、「太鳳ちゃん！お誕生日おめでとうございます 炎伽さんと太鳳ちゃん凄くお綺麗」「素晴らしい一年を過ごしましょう！」「お2人ともとってもお美しいです」「おふたりのコンビは最高です！」「姉妹ショット可愛いすぎる」と、祝福と称賛の声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】美人姉妹ショット
「太鳳ちゃん！お誕生日おめでとうございます」太鳳さんは「スノームーンの夜が明けて、節分の日となりました そしておかげさまで私は31歳になることが出来ました」と報告し、写真を3枚載せています。全て姉でタレントの土屋炎伽さんとのツーショットで、「豊川稲荷東京別院節分会」に参加した際の写真のようです。
ファンからは、「太鳳ちゃん！お誕生日おめでとうございます 炎伽さんと太鳳ちゃん凄くお綺麗」「素晴らしい一年を過ごしましょう！」「お2人ともとってもお美しいです」「おふたりのコンビは最高です！」「姉妹ショット可愛いすぎる」と、祝福と称賛の声が上がりました。
炎伽さんも美人姉妹ショット公開同日、炎伽さんも自身のInstagramで「毎年お正月に限らず節目節目に家族と訪れる豊川稲荷東京別院 そんな大切な場所で今年も豆まきに参加させていただくことができ、とても嬉しい時間となりました」と報告し、姉妹写真と姉妹で豆まきをする動画を公開。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)