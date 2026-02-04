「お宝写真」山口もえ、全力の“鬼”姿に反響「すっごい…」「これ もえちゃんなんだ笑」「想像以上に盛大」
タレントの山口もえさんは2月3日、自身のInstagramを更新。自宅で季節のイベントを楽しむ姿を公開しました。
【写真】山口もえの躍動感あふれるプライベートショット
続けて「成し遂げた後は爽快さと達成感で満ちていました しかし何故か今は体の横も痛いです。笑」と、その後の体の様子を明かしました。
コメントでは、「躍動感さすがです姉さん笑笑」「もえちゃんみたく可愛い方がこんなシーンを撮るなんて」「パワフル美少女」「全力の鬼さん 素敵です」「誰かと思った」「想像以上に盛大でした笑」「鬼でもかわいいー」「お宝写真」「すっごい…」「これ もえちゃんなんだ笑」といった声が上がっています。
【写真】山口もえの躍動感あふれるプライベートショット
「これ もえちゃんなんだ笑」山口さんは「一年に一度の大役を今年も全力でやらせて頂きました」とつづり、写真を6枚載せています。1〜5枚目は、節分で鬼役を務めたときの姿です。全身を使って鬼を体現していて、躍動感があふれています。
続けて「成し遂げた後は爽快さと達成感で満ちていました しかし何故か今は体の横も痛いです。笑」と、その後の体の様子を明かしました。