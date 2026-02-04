タレントの山口もえさんは2月3日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山口もえさん公式Instagramより）

タレントの山口もえさんは2月3日、自身のInstagramを更新。自宅で季節のイベントを楽しむ姿を公開しました。

「これ もえちゃんなんだ笑」

山口さんは「一年に一度の大役を今年も全力でやらせて頂きました」とつづり、写真を6枚載せています。1〜5枚目は、節分で鬼役を務めたときの姿です。全身を使って鬼を体現していて、躍動感があふれています。

続けて「成し遂げた後は爽快さと達成感で満ちていました　しかし何故か今は体の横も痛いです。笑」と、その後の体の様子を明かしました。

コメントでは、「躍動感さすがです姉さん笑笑」「もえちゃんみたく可愛い方がこんなシーンを撮るなんて」「パワフル美少女」「全力の鬼さん　素敵です」「誰かと思った」「想像以上に盛大でした笑」「鬼でもかわいいー」「お宝写真」「すっごい…」「これ もえちゃんなんだ笑」といった声が上がっています。

「毎朝５時お弁当3個生活が突然終わった」

自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している山口さん。1月26日には「毎朝５時お弁当3個生活が突然終わった」と報告し、長女にとって最後だという弁当の写真を載せました。現在は弁当を2つだけ作る生活になったようです。気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)