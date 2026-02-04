土屋太鳳、31歳の誕生日に姉・炎伽と“袴スタイル”で2ショット「なんて可愛い姉妹でしょう」「お美しいですぅ」「仲いい姉妹」
俳優の土屋太鳳（31）が3日、姉でタレント・土屋炎伽のインスタグラムに登場。姉妹で節分会に参加したことが伝えられ、袴スタイルで決めた2ショット写真が公開された。
【写真】「なんて可愛い姉妹でしょう」「お美しいですぅ」“袴スタイル”で決めた土屋太鳳＆炎伽の姉妹ショット
炎伽は「毎年お正月に限らず節目節目に家族と訪れる豊川稲荷東京別院 そんな大切な場所で今年も豆まきに参加させていただくことができ、とても嬉しい時間となりました」と話し、枡に入った豆を手に笑顔あふれる姉妹ショットを紹介。
「来てくださった方々の笑顔を見ながら“福が届きますように”と心を込めて豆まきをさせていただいていたらどんどん明るい気持ちになって」と明かし、感謝の気持ちを記した。
なお、この日は太鳳の31歳の誕生日でもあり「おめでとう」と祝福していた。
コメント欄には「なんて可愛い姉妹でしょう」「お美しいですぅ」「仲いい姉妹」「太鳳ちゃん、お誕生日おめでとうございます」「素敵なお写真ありがとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。
