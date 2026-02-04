二宮和也、プライベートで皇族の一般参賀を“先導”「写真を撮られまくって…」 神がかかったタイミングにごきげん
5人組グループ・嵐の二宮和也が4日、都内で行われたサントリー『こだわり酒場』新CM発表会に登壇した。CMの内容にちなみ今年“ごきげん”になったこととして、年始の運転中に起きたハプニングを披露した
【全身ショット】お似合いすぎる…大将の衣装で登場した二宮和也
二宮は「今年1月2日に僕のおじいさんの墓参りに新年のあいさつにいって…帰り道高速が混んでいて。『下道か…』と帰ったときに皇居を通らないといけない道になりまして。そうしたら皇居で新年のごあいさつをしているので『迂回してください』と言われて半蔵門に迂回したら急に道にいる人たちに写真を撮られまくって…。それがとんでもない数で。とりあえずオンの顔をしていた」と“キメ顔”で再現。
しかし「信号待ちをしていたらなんかレンズの方向が僕じゃないな、と、誰撮ってるんだろうと振り返ったら、皇族のおかえりの方の車のターンにあたっちゃって…先導しているみたいになっちゃった（笑）30台くらいあったんですけど。とりあえず先導してる雰囲気で赤坂まで行きました」と神がかったタイミングに。「警備の方の車もいらっしゃって。その1番前を二宮が…縁起がいい年になったごきげんでした」と声を弾ませていた。
二宮が出演する新テレビCM「あの大将の酒場」篇は6日から放送開始。
