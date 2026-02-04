野口健氏、娘・絵子の“ミス日本初仕事”を報告 艶やかな日本髪＆和装姿での豆まきショットに「お父さん幸せですね」「これぞ本物の日本の美人さん」
登山家の野口健氏（52）が4日、自身のインスタグラムを更新。『第58回 ミス日本コンテスト2026』でミス日本グランプリに輝いた長女で登山家・タレントの野口絵子（21）の“ミス日本初仕事”を写真を添えて報告した。
【写真】「これぞ本物の日本の美人さん」艶やかな日本髪＆和装姿で登場した野口絵子
健氏は「今日は高幡不動尊金剛寺にて絵子さん、豆まき。ミス日本として初仕事かな。それはそうと豆と言えども2階から降ってくると頬に当たると中々に痛いものですね 絵子さん、意図的に狙ってきた疑惑…」とちゃめっ気も交えながらつづり、日本髪に赤の和装姿で登場した絵子のソロショットや、はじける笑顔で豆まきをする姿、親子で並んだ2ショットなどを公開。
この投稿にフォロワーからは「お父さん幸せですね」「これぞ本物の日本の美人さん」「絵子ちゃん、2，3年前は可愛らしかったのが、すっかり綺麗になられましたね！健さんご自慢のお嬢さまですね」「日本髪、本当に良くお似合いです お姫様のよう」「晴れ舞台ですね」「父親として誇らしいですねー」などの声が寄せられている。
